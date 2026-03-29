Zastrzelił kota z wiatrówki. Twierdzi, że chciał go tylko nastraszyć

Do zdarzenia doszło w Gostyniu

W czwartek mieszkanka okolic Gostynia znalazła swojego kota, był martwy. "Kobieta zawiozła go do lekarza weterynarii. Badanie RTG ujawniło w ciele zwierzęcia śrut. To była bezpośrednia przyczyna jego śmierci" - przekazała gostyńska policja.

Policjanci przesłuchali właścicielkę kota oraz świadków zdarzenia. Ustalili, że sprawcą postrzelenia zwierzęcia może być 67-letni mieszkaniec gminy Pępowo.

Mężczyzna zastrzelił kota

Tłumaczył, że chciał nastraszyć kota

Jak podała policja, mężczyzna przyznał się do oddania strzału z wiatrówki w kierunku kota. Tłumaczył, że był zdenerwowany tym, że koty wyrządzają szkody na terenie ogródków działkowych. Z jego wersji wynika, że chciał nastraszyć zwierzę i nie miał zamiaru wyrządzić mu krzywdy.

"Policjanci zabezpieczyli wiatrówkę oraz śrut. 67-latek odpowie przed sądem za zabicie zwierzęcia. Zgodnie ustawą o ochronie zwierząt grozi mu kara do trzech lat pozbawienia wolności" - wskazała policja w komunikacie.

