Strzały na leśnej drodze. Są ranni, trwa obława

Gostyń (woj. wielkopolskie) Źródło: Google Earth

Jak przekazała komisarz Monika Curyk, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu, policjanci zostali wezwani do jednostki w trybie alarmowym i prowadzą obławę.

- Tuż przed godziną 20 otrzymaliśmy alarmowe zgłoszenie, że w miejscowości Smogorzewo miało dojść do incydentu na terenie prywatnej posesji, gdzie znajduje się rusznikarnia z magazynem broni i amunicji. Z relacji zgłaszającego wynikało, że na posesji zjawiło się kilka samochodów, które po jakimś czasie zaczęły odjeżdżać w kierunku miejscowości Piaski - przekazała komisarz Curyło.

Jak dodała, na drodze leśnej w rejonie Smogorzewa miały paść strzały z broni. - Na miejsce dotarli policjanci, którzy natknęli się na auto w rowie. Zatrzymali trzy osoby, dwie z nich są lekko ranne - dodała policjantka.

Policja ustala okoliczności zdarzenia. Trwa obława, za pozostałymi samochodami widzianymi w Smogorzewie.

