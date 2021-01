To jeszcze nie koniec, sprawa pożaru w katedrze wróci na wokandę

Jeden się przyznał, drugi nie

Były proboszcz Zbigniew S. początkowo nie przyznawał się do winy, ostatecznie zmienił zdanie i poddał się dobrowolnie karze w sierpniu 2019 roku. Sędzia skazała go wtedy na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata, dodatkowo proboszcz musiał zapłacić siedem tysięcy złotych grzywny.

Zbigniew K., obecny proboszcz, nie przyznał się do winy i odmówił składania zeznań. W październiku 2019 roku w Sądzie Rejonowym w Gorzowie ruszył jego proces. W akcie oskarżenia Zbigniewowi K. zarzucono, że w okresie od 1 sierpnia 2012 roku do 1 lipca 2017 roku sprowadził zagrażające życiu i zdrowiu wielu osób i mieniu w wielkich rozmiarach bezpośrednie niebezpieczeństwo pożaru w ten sposób, że jako zarządca obiektu budowlanego nie wykonywał obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa pożarowego obiektu budowlanego – wieży katedralnej, stanowiącej odrębną strefę pożarową, związanych z jego utrzymaniem w należytym stanie technicznym i użytkowaniem w sposób zgodny z przepisami.

Wyrok sądu pierwszej instancji zapadł we wrześniu. Zbigniewowi K. groziło do ośmiu lat więzienia. Jednak sąd wymierzył karę roku pozbawienia wolności, która warunkowo została zawieszona na dwa lata. Ponadto ksiądz miał zapłacić grzywnę w wysokości 14 tys. zł oraz wpłacić 10 tys. zł na rzecz funduszu osób pokrzywdzonych.

Sprawa wróci na wokandę

Co na to sąd? 5 stycznia sędzia Ewa Wieczór zdecydowała, że sprawa wróci do pierwszej instancji. Powodem jest zmiana kwalifikacji czynu. Zbigniew K. ma odpowiadać z artykułu 164. § 2 Kodeksu karnego, który dotyczy "działanie nieumyślnego". To oznacza, że księdzu proboszczowi grozi do trzech lat pozbawienia wolności. Pierwszą rozprawę zaplanowano na 15 lutego.