Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Poznań

11-latek wypadł z okna na trzecim piętrze placówki wychowawczej. Śledztwo prokuratury

Placówka wychowawczo-edukacyjnej w Gnieźnie
Policja o wypadku w placówce wychowawczo-edukacyjnej
Źródło: TVN24
Policjanci ustalają okoliczności zdarzenia, do którego doszło w placówce wychowawczo-edukacyjnej w Gnieźnie (województwo wielkopolskie). 11-latek wypadł tam z okna na trzecim piętrze. Śmigłowcem trafił do szpitala. Prokuratura wszczęła śledztwo.

Zgłoszenie o wypadku policjanci dostali w czwartek około godziny 6 rano. Jak przekazała nam aspirant sztabowa Anna Osińska z Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie, dziecko miało wypaść z okna placówki wychowawczo-edukacyjnej dla dzieci z niepełnosprawnościami.

- Była to informacja o nieszczęśliwym wypadku z udziałem 11-latka, jest to uczeń tego specjalnego ośrodka, który miał wypaść z okna budynku na trzecim piętrze - dodała oficer prasowa.

Chłopiec przebywa w Wielkopolskim Centrum Pediatrii na oddziale intensywnej opieki medycznej, jest w ciężkim stanie.

Śledztwo prokuratury

Osińska dodała, że opiekunka chłopca została przebadana alkomatem - była trzeźwa. Śledczy wyjaśniają teraz dokładne okoliczności zdarzenia.

Jak przekazała prokurator Barbara Zapalska, zastępca prokuratora rejonowego w Gnieźnie, zostało wszczęte śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu małoletniego przez osoby, na których ciążył obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo.

Prokuratura jest na etapie zbierania dowodów - dokumentacji medycznej i dokumentacji z ośrodka. Nikt nie składał jeszcze wyjaśnień.  

Placówka wychowawczo-edukacyjnej w Gnieźnie
Placówka wychowawczo-edukacyjnej w Gnieźnie
Źródło: TVN24

11-latek przebywał w placówce od 1 września. Upadek usłyszał pracownik, który wezwał pogotowie.

- Jeden z podopiecznych po sforsowaniu i wyłamaniu zabezpieczeń w oknach na trzecim piętrze budynku wypadł przez okno - mówi Radosław Gaca, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

Prokuratura jednak zaznacza, że śledczy dopiero ustalają, czy okno było zabezpieczone, czy otwarte oraz, czy nastolatek sam je otworzył.

Gaca dodał, że o zdarzeniu zostali powiadomieni rodzice nastolatka.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

Placówka wychowawczo-edukacyjnej w Gnieźnie
Placówka wychowawczo-edukacyjnej w Gnieźnie
Źródło: TVN24
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: MAK/ tam

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
dzieckoGnieznowojewództwo wielkopolskie
Czytaj także:
Ambulans z 91-letnią pacjentką przez dwie godziny czekał przed SOR-em Szpitala Wolskiego
Nie mogli liczyć na godne warunki w szpitalu. Rzecznik Praw Pacjenta interweniuje
Zdrowie
Tak kolorowe schody w Podgórzu wyglądały niedługo po odmalowaniu
Kolory tęczy zajęły barwy narodowe. Sprawę bada policja
Kraków
imageTitle
Polacy wieczorem grają z Belgami. "Miejmy nadzieję, że wytrzymamy te trudy"
EUROSPORT
Bolid nad Polską
Świetlista kula nad Polską
METEO
Autostrada A2
Złe wieści dla kierowców. Podwyżki na autostradzie
BIZNES
Karol Nawrocki
Nawrocki jedzie do Berlina. "Trudny rozmówca"
Polska
mapa
Auto wjechało w grupę dzieci
Świat
Spotkanie koalicji chętnych w Paryżu
Koniec spotkania koalicji chętnych. Wkrótce konferencja prezydentów Francji i Ukrainy
Świat
shutterstock_2326706899
Pierwsza taka fabryka w Europie. Japoński koncern szykuje wielką inwestycję
BIZNES
Prezydent Polski Karol Nawrocki z wizytą w Białym Domu
Nawrocki o zaproszeniu na G20. "Fajnie, że się pod to podpina"
Polska
Ekologiczny koncer Radiohead
Radiohead zapowiada koncerty w Europie. Gdzie zagrają?
Kultura i styl
imageTitle
Nadspodziewanie trudna przeprawa Brazylijek w ćwierćfinale
EUROSPORT
Rzeźba skrzydlatego lwa w Wenecji
Symbol Wenecji made in China? Zaskakująca teoria
METEO
Monika Olejnik 1
"Nieugięta, odważna, wierna swoim wartościom"
Kultura i styl
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek
"Będą musieli zapłacić z własnej kieszeni". Żurek po wyroku TSUE 
Polska
Tragiczny wypadek pod Zgierzem. Nie żyje 20-latka
Uderzył w betonowy płot, zginęła 20-latka. Kierowca zarzut usłyszał w szpitalu
Łódź
imageTitle
Przyjaciele z parkietu podbijają Europę. "Na tym polega selekcja"
EUROSPORT
Aresztowano kobietę w związku ze sprawą Jacka Jaworka
Jacek Jaworek schronił się u ciotki. Nowe informacje
Katowice
nawrocki
Prezydent w Rzymie. Znów nieobecność na lotnisku
Polska
Trzęsienie ziemi w Afganistanie
Nie żyje już ponad dwa tysiące osób
METEO
Funkcjonariuszki udzieliły pomocy poszkodowanemu
Krwawa awantura na Starym Mieście
WARSZAWA
30-latek uwierzył, że bierze udział w policyjnej akcji. Stracił 100 tysięcy złotych (zdj. ilustracyjne)
Wielka kara za naruszenie prywatności użytkowników
BIZNES
Zniszczył wiatę
Zdenerwował się na kobietę na przystanku, zniszczył wiatę. Odpowie za coś jeszcze
Lublin
Blok w Ząbkach dwa miesiące po pożarze
Wielki pożar w Ząbkach. Jest ekspertyza stanu bloku
Klaudia Kamieniarz
W akcji wykorzystano śmigłowce
Śmigłowce i granaty hukowe. Duża akcja policji, trzy osoby zatrzymane
Kujawsko-Pomorskie
shutterstock_120065659
Znany pisarz daje prawie 200 tysięcy złotych za napisanie książki
Kultura i styl
Lwica w zoo w Oregonie bawi się ukrytą kamerą
Lwica zauważyła kamerę i pochwaliła się zębami
METEO
Przedszkole
Dziadek odebrał obce dziecko z przedszkola. Był "zdruzgotany"
Świat
Parking IPN przy ulicy Kłobuckiej
Parking IPN nie dla mieszkańców. Przeszkodą przepisy o działaniach antyterrorystycznych
WARSZAWA
shutterstock_2630966071
Państwowa Inspekcja Pracy zyska nowe uprawnienia. Szykuje setki kontroli
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica