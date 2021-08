Słomiany punkt szczepień i apel całkiem na serio

Najpierw kolejka, potem gabinety lekarski i zabiegowy. W Gębarzewie (woj. wielkopolskie) powstał punkt szczepień ze słomy. Twórcy instalacji liczą, że dożynkowa dekoracja przekona odwiedzających do tego, iż warto się zaszczepić na COVID-19.

Sołtys, rada sołecka oraz mieszkańcy Gębarzewa (woj. wielkopolskie) jak co roku przygotowali dekoracje dożynkową swojej wsi. Była już smerfna wioska oraz Kargul i Pawlak. W tym roku inspiracją stało się samo życie. - Przygotowaliśmy wiejski punkt szczepień. Staraliśmy się odtworzyć taki prawdziwy punkt, tyle że u nas wszystko jest ze słomy - opowiada sołtys Tomasz Ryszczuk.

Taki motyw przewodni wymyślił sołtys. - Pomysł spotkał się z aprobatą mieszkańców. Wiem, że nie wszyscy się szczepią, ale też to nie oznacza, że zabraniają innym albo ich zniechęcają. Tak jak co roku w przygotowaniach wzięło udział wiele osób. Rąk do pracy nie brakowało - dodaje Ryszczuk.