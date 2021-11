Wielkopolska. Martwy żubr w lesie. "Najprawdopodobniej zginął od strzału z broni palnej"

Policjanci z Czarnkowa ustalają kto przyczynił się do śmieci ośmioletniego żubra. - W sobotę około godziny 10 otrzymaliśmy zgłoszenie od pracowników Nadleśnictwa Trzcianka. Dotyczyło ono martwego zwierzęcia znaleziono w okolicach Dzierżążna Małego (woj. wielkopolskie). Był to żubr w stanie znacznego rozkładu - poinformowała aspirant Karolina Górza-Kustra, rzeczniczka policji w Czarnkowie.

W oględzinach poza policjantami i technikami uczestniczyli również członkowie Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego. - Zwierzę najprawdopodobniej zginęło do strzału z broni palnej. Do zdarzenia mogło dojść około pięć-sześć tygodni temu - dodaje Górzna-Kustra.

Co czwarty żubr to Polak

W Polsce objętych ochroną jest około 800 gatunków zwierząt. Część podlega ochronie ścisłej, część częściowej. Żubr jest jednym z tych gatunków, które potrzebują ochrony. - Kiedyś żubry zamieszkiwały większą część Europy, ale działalność człowieka doprowadziła do skurczenia tego areału, tak że w XIX wieku występowały już jedynie w Puszczy Białowieskiej i na Kaukazie. Udało się je utrzymać do początku XX wieku. Do ich wyginięcia przyczyniły się brak nadzoru, działania wojenne, polowania na mięso, by mieć czym nakarmić armie, i kłusownictwo – mówił Magazynowi TVN24 Stefan Jakimiuk z WWF Polska.