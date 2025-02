Daniel zaplątał się w siatkę, pomogli mu leśnicy. Nagranie

Na nagraniu opublikowanym przez Nadleśnictwo Grodzisk, widać jak trzech leśników podbiega do daniela. Pomagają mu się ułożyć i przecinają metalową siatkę, by oswobodzić zwierzę. Gdy tylko się to udaje, daniel ucieka do lasu. - Gdyby nie szybka interwencja naszych pracowników, los zwierzęcia mógłby być przesądzony - albo śmierć z wyczerpania, albo atak drapieżników - przekazał Dariusz Szulc, nadleśniczy Nadleśnictwa Grodzisk Dariusz Szulc.