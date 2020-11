Ciężarówka bez koła na A2. "Kierowca chciał tak przejechać jeszcze 100 kilometrów"

Oś na pasach

"Oś pojazdu, na której nie było koła, była przymocowana do ramy pojazdu pasami służącymi do mocowania ładunku. Kierowca wyjaśnił, że jedzie do Nowego Tomyśla do warsztatu, który wskazał mu szef, w celu naprawy koła" - wyjaśniają inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim.