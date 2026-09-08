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Wielkopolskie

Brak przetargów, zawyżone kosztorysy i łapówki. Prokuratura oskarża dziesięć osób

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Łapówkarstwo (zdjęcie ilustracyjne)
Prokuratura o zatrzymaniach w sprawie afery korupcyjnej w WORD w Zielonej Górze
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
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Prokuratura Okręgowa w Poznaniu przyjrzała się nieprawidłowościom w magistracie w Opalenicy (Wielkopolska). Aktem oskarżenia objęci są były już burmistrz Tomasz S., dwoje wysokiej rangi urzędników, prezes spółki komunalnej i sześciu lokalnych przedsiębiorców.

Prokuratura Okręgowa w Poznaniu wzięła pod lupę funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy w Opalenicy, którą przez kilka lat rządził były już burmistrz Tomasz S. Śledztwo dobiegło końca, a prokuratura poinformowała w komunikacie o gotowym akcie oskarżenia.

Jak informują śledczy, ustalono, że w latach 2021-2024, pełniący w tym czasie funkcję burmistrza Tomasz S. "podjął przestępczą współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami, przyjmując od nich korzyści majątkowe w zamian za naruszanie przepisów prawa, przekraczanie swoich uprawnień oraz niedopełnianie obowiązków".

Afera korupcyjna w Opalenicy. Były burmistrz na ławie oskarżonych

Na czym konkretnie polegał ten proceder? Jak wskazuje prokuratura, w gminie zadania dzielono na mniejsze części, a następnie firmy związane z konkretnym przedsiębiorcą mogły bez przetargu zdobywać kolejne kontrakty na roboty drogowo-budowlane. Akceptowano też zawyżone kosztorysy prac, co działało na szkodę budżetu gminy.

"W sumie były burmistrz przyjął we wskazanym okresie korzyści majątkowe o łącznej kwocie 240 tysięcy złotych" - przekazano w komunikacie prokuratury.

Łącznie prokuratura oskarżyła dziesięć osób

Śledczy oskarżają Tomasza S. o sześć przestępstw: uzyskanie korzyści majątkowych w związku z pełnioną funkcją poprzez wywieranie bezprawnego wpływu na wyniki zamówień publicznych, używanie poświadczających nieprawdę dokumentów, nadużycie władzy i naruszenie przepisów o odpowiedzialności za naruszenie finansów publicznych.

Dwoje urzędników urzędu miasta i gminy jest oskarżonych o poświadczanie nieprawdy w dokumentach oraz podrabianie podpisów.

W komunikacie wskazano, że dwóch lokalnych przedsiębiorców, ściśle współpracujących z Tomaszem S., zostało oskarżonych o wręczanie korzyści majątkowych i szereg przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów. Czterem kolejnym przedsiębiorcom zarzucono również popełnienie przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów oraz wystawianie nierzetelnych faktur VAT. Prezes miejscowej spółki komunalnej został oskarżony o przestępstwa przeciwko rachunkowości i o wyrządzenie kierowanej przez niego spółce znacznej szkody majątkowej w wysokości ponad 300 tys. zł. Prokuratura podała, że sprawę dwóch innych przedsiębiorców, oskarżonych o przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, skierowano do sądu odrębnie z uwagi na złożenie przez nich wniosków o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy.

Nowy burmistrz w Opalenicy

Tomasz S. został zatrzymany we wrześniu 2024 r. i przez kilka miesięcy przebywał w areszcie. Nie złożył oświadczenia majątkowego, przez co wygasł mu mandat.

W październiku 2025 roku, w Opalenicy odbyły się przedterminowe wybory, w których wyłoniono nowego burmistrza.

Źródło: PAP, tvn24.pl
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Tagi:
korupcjaSamorządProkuratura
Aleksandra Arendt-Czekała
Aleksandra Arendt-Czekała
Dziennikarka tvn24.pl
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