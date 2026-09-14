Poznań Kierowca uderzył w autobus. Zginęły trzy młode osoby Filip Czekała |

Trzy osoby zginęły w wypadku w Biełej Wsi Źródło wideo: KPP Grodzisk Wielkopolski Źródło zdj. gł.: KPP Grodzisk Wielkopolski

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Do wypadku doszło o godzinie 13.18 na drodze wojewódzkiej numer 308. Kierujący samochodem osobowym marki BMW, jadąc od strony Nowego Tomyśla w kierunku Grodziska Wielkopolskiego, uderzył w liniowy autobus jadący w przeciwnym kierunku.

Autem kierował 19-latek

- Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kierowca BMW, jadąc od strony Nowego Tomyśla, najprawdopodobniej nie dostosował prędkości do warunków, stracił panowanie nad pojazdem i doprowadził do zderzenia bocznego z autobusem relacji Poznań - Nowy Tomyśl. W wyniku zderzenia na miejscu zginęły trzy osoby, w przedziale wiekowym od 19 do 20 lat, jadące BMW - powiedział młodszy aspirant Karol Płóciniczak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim.

Zginęły trzy osoby Źródło zdjęcia: KPP Grodzisk Wielkopolski

Samochodem osobowym kierował 19-letni mieszkaniec powiatu nowotomyskiego.

Autobusem podróżowało pięć osób. Nie odniosły żadnych obrażeń.

Droga zablokowana

- Na miejscu w szczytowym momencie działało sześć zastępów straży pożarnej - przeakazał brygadier Marcin Nowak z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wielkopolskim.

Okoliczności wypadku badają policjanci pod nadzorem prokuratury. Droga jest zablokowana, wyznaczono objazdy.