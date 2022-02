Strażacy wracali z akcji, natrafili na busa, na który przewróciło się drzewo. Kierowcy nie udało się pomóc

Do tragicznego zdarzenia doszło w miejscowości Babi Dwór na drodze krajowej nr 11. W wyniku gwałtownych podmuchów wiatru drzewo przewróciło się na samochód.

- Wracaliśmy z innej akcji i najechaliśmy na to zdarzenie. Drzewo zostało wyrwane z korzeniami i spadło na busa - relacjonował jeden ze strażaków ochotników. Strażacy, którzy przypadkiem znaleźli się na miejscu, podjęli reanimację poszkodowanej osoby. Jej życia nie udało się jednak uratować. Lekarz pogotowia stwierdził zgon.

Wielkopolska: 170 tysięcy osób bez prądu

Wiejący od kilku godzin silny wiatr spowodował w regionie liczne awarie energetyczne. Na terenie działania spółki Enea Operator bez prądu jest ok. 170 tysięcy odbiorców. Trudna sytuacja jest też w południowej i wschodniej części regionu - spółka Energa Operator informuje o występującej tam awarii masowej.

Dwie ofiary Eunice w Polsce

Do drugiego śmiertelnego zdarzenia doszło w województwie lubelskim w miejscowości Międzyrzec Podlaski. Tam również drzewo przewróciło się na jadący samochód. Jedna osoba zginęła.

W Polsce wieje porywisty wiatr. Jak poinformował rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej brygadier Karol Kierzkowski, od północy do godziny 9 rano w sobotę straż pożarna otrzymała 6378 zgłoszeń w związku z silnym wiatrem. Do godziny 12 ta liczba wzrosła do 12 807.