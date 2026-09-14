Poznań 35 migrantów w chłodni. Ciężarówkę zatrzymała straż graniczna Filip Czekała |

Nagradowice. Straż Graniczna zatrzymała ciężarówkę z migrantami Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Nadodrzańska Straż Graniczna

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Do zatrzymania ciężarówki typu chłodnia doszło za punktem poboru opłat w Nagradowicach na autostradzie A2. To ostatni taki punkt przed Poznaniem, na nitce w kierunku Świecka.

Po tym, jak straż graniczna znalazła w części ładunkowej grupę migrantów, na miejsce wezwano pozostałe służby.

Zatrzymano 35 osób Źródło zdjęcia: Nadodrzańska Straż Graniczna

- Zgłoszenie wpłynęło do nas o godzinie 14.38. Jedna z osób na miejscu zdarzenia wymagała pomocy medycznej - podał dyżurny wielkopolskiej policji.

"Ujawniono kilkunastu migrantów"

Na czas akcji służby zamknęły wjazd na parking.

- Policjanci zabezpieczali działania straży granicznej związane z ujawnieniem w samochodzie ciężarowym cudzoziemców różnych narodowości - przekazał nadkomisarz Maciej Święcichowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

Do zatrzymania doszło na autostradzie A2 Źródło zdjęcia: Nadodrzańska Straż Graniczna

"Kierowca przewoził 35 migrantów ukrytych w części ładunkowej pojazdu. Wszystkich zatrzymano. Trwają czynności służbowe" - poinformowała przed godziną 18 Nadorzańska Straż Graniczna.

14 września funkcjonariusze @Nadodrzanski_SG zatrzymali do kontroli drogowej na autostradzie A2 ciężarową chłodnię. Kierowca przewoził 35 migrantów ukrytych w części ładunkowej pojazdu. Wszystkich zatrzymano. Trwają czynności służbowe.@Straz_Graniczna pic.twitter.com/cuhxmq1Z74 — Nadodrzański Oddział Straży Granicznej (@Nadodrzanski_SG) September 14, 2026 Rozwiń

https://x.com/Nadodrzanski_SG/status/2099527162504073629?s=20

Na miejsce podstawiono autobus-więźniarkę. W tego typu przypadkach straż graniczna wszczyna w stosunku do cudzoziemców postępowania administracyjne zmierzające do przekazania ich do kraju, w którym złożyli pierwsze wnioski o ochronę.

Do czasu zakończenia postępowania administracyjnego pełnoletnie osoby zwykle trafiają do strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców, a niepełnoletnie - do placówek opiekuńczo-wychowawczych.