35 migrantów w chłodni. Ciężarówkę zatrzymała straż graniczna
Do zatrzymania ciężarówki typu chłodnia doszło za punktem poboru opłat w Nagradowicach na autostradzie A2. To ostatni taki punkt przed Poznaniem, na nitce w kierunku Świecka.
Po tym, jak straż graniczna znalazła w części ładunkowej grupę migrantów, na miejsce wezwano pozostałe służby.
- Zgłoszenie wpłynęło do nas o godzinie 14.38. Jedna z osób na miejscu zdarzenia wymagała pomocy medycznej - podał dyżurny wielkopolskiej policji.
"Ujawniono kilkunastu migrantów"
Na czas akcji służby zamknęły wjazd na parking.
- Policjanci zabezpieczali działania straży granicznej związane z ujawnieniem w samochodzie ciężarowym cudzoziemców różnych narodowości - przekazał nadkomisarz Maciej Święcichowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.
"Kierowca przewoził 35 migrantów ukrytych w części ładunkowej pojazdu. Wszystkich zatrzymano. Trwają czynności służbowe" - poinformowała przed godziną 18 Nadorzańska Straż Graniczna.
Na miejsce podstawiono autobus-więźniarkę. W tego typu przypadkach straż graniczna wszczyna w stosunku do cudzoziemców postępowania administracyjne zmierzające do przekazania ich do kraju, w którym złożyli pierwsze wnioski o ochronę.
Do czasu zakończenia postępowania administracyjnego pełnoletnie osoby zwykle trafiają do strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców, a niepełnoletnie - do placówek opiekuńczo-wychowawczych.