Rózia, Mniszka, Szelma, Chyża i Luna zostały mamami. Na świat przyszło 14 małych rysi

- W tym roku mamy o tyle sympatyczną sytuację, że mamy łącznie 10 kotek, które są w wieku reprodukcyjnym i które przystąpiły do rozrodu. Tylko pięć z tych kotek miały działające obroże telemetryczne. Pozostałych pięciu obroże niestety już nie działają. Wiemy, że one przystąpiły do rozrodu, wiemy, że urodziły kocięta, natomiast nie wiemy ile - mówi Maciej Tracz, wiceprezes Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego.