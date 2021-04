"Jak nie słuchały, to im przyłożyłem". Sławomir S. usłyszał wyrok za znęcanie się nad rodziną

Sąd skazał Sławomira S. na 10 lat więzienia. Mężczyzna był oskarżony o znęcanie się nad dziećmi i żoną. S. przyznał wcześniej na sali rozpraw między innymi, że "walnął parę razy chłopców" i nimi rzucił. Dodał również, że uderzył żonę, ale - jak stwierdził - "ona wie za co".

Wyrok zapadł w piątek przed Sądem Rejonowym we Włocławku. Sąd uznał Sławomira S. winnym znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad żoną i dziećmi. Skazał go na 10 lat więzienia w systemie terapeutycznym, co oznacza, że mężczyzna musi poddać się terapii. Dodatkowo Sławomir S. ma zakaz kontaktu z rodziną przez pięć lat, nakaz wyprowadzenia się z domu i zakaz zbliżania się przez pięć lat.

Sąd orzekł również zapłatę po pięć tysięcy złotych zadośćuczynienia dla pokrzywdzonych i pozbawienia praw publicznych na okres pięciu lat.

Wyrok nie jest prawomocny.

Oskarżony o znęcanie się nad rodziną stanął przed sądem we wrześniu 2020 roku TVN 24

32-letni Sławomir S. oskarżony został o znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad żoną, sześciorgiem ich dzieci oraz synem kobiety. - Z ustaleń śledztwa wynika, że poniżał dzieci, bił, znieważał, w dodatku wyrządził krzywdę jednemu z nich, doprowadzając do złamania ręki, a drugiemu z dzieci do złamania nogi. Ponadto rozpijał małoletnich - mówił we wrześniu 2020 roku Arkadiusz Arkuszewski z Prokuratury Rejonowej we Włocławku.

W mowie końcowej prokurator zażądał dla niego ośmiu lat więzienia.

W akcie oskarżenia jest mowa o wielokrotnym biciu członków rodziny, poniżaniu i grożeniu śmiercią. Mężczyzna przyznał się do części zarzutów.

- Połowa zarzutów jest wymyślona przez moją żonę. Nie powiem, walnąłem jej z bańki, ale ona wie za co. Tu nie powiem, o co chodzi, ale na sprawie rozwodowej. Chciała wojny, to będzie miała wojnę - mówił oskarżony podczas rozpoczęcia procesu we wrześniu 2020 roku.

"Jak nie słuchały, to im przyłożyłem"

- Lekarze, którzy zajmowali się sześcio- i siedmioletnim pacjentem, stwierdzili, że mają oni obrażenia, które najpewniej powstały na skutek stosowania wobec nich przemocy - mówił wtedy starszy sierżant Tomasz Tomaszewski z policji we Włocławku.

Obaj chłopcy mieli złamane kończyny - jeden rękę, a drugi nogę.

Patrol przyjechał do ich domu, w którym przebywał Sławomir S. z czworgiem pozostałych dzieci. Funkcjonariusze stwierdzili, że mężczyzna jest kompletnie pijany. W wydychanym powietrzu miał 2,4 promila alkoholu, trzeźwiał w policyjnej izbie zatrzymań.

- Jak nie słuchały, to im przyłożyłem. Tak samo byłem wychowywany, jeszcze gorzej. Nie pojmuję tego jako wychowanie dziecka. Stało się i tyle. Nie miałem problemów emocjonalnych - wyjaśniał we wrześniu 2020 roku Sławomir S.

Przed sądem dowodził, że w jego domu było jeszcze gorzej. Przyznał, że "walnął" wychowywanych chłopców, ale dodał, iż dziewczynek nie uderzył ani razu.

- Nigdy nie mówiłem dzieciom, że je pozabijam. Może powiedziałem, że dostaną "wpierdziel". Ja ich tylko straszyłem. Mogły się dzieci tego może bać, ale z tego, co wnioskowałem, się tego nie bały - mówił oskarżony.

32-latek oskarżony o znęcanie się nad rodziną 10.09| Przed Sądem Rejonowym we Włocławku ruszył proces 32-latka oskarżonego o znęcanie się nad rodziną. TVN24

