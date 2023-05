Szaleńcza jazda 31-latka po S7. Na liczniku ponad 200 km/h. Nagranie

We wtorek (9 maja) policjanci z olsztyńskiej grupy SPEED zatrzymali do kontroli na trasie S-7 osobowe audi. Kierowca jechał z prędkością ponad 200 km/h, gdzie obowiązuje ograniczenie do 120 km/h. "Zgodnie z taryfikatorem jest to wykroczenie, za które grozi mandat karny w kwocie 2500 złotych oraz 15 punktów karnych" - przekazał mł. asp. Andrzej Jarkun z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.