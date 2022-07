Starówka w Toruniu może zniknąć z listy UNESCO? Problemem budowa pawilonów

Swoje zastrzeżenia - co do kształtu tej inwestycji - wyraził wojewódzki konserwator zabytków. Negatywne stanowisko przedstawił Jarosławowi Sellinowi, wiceministrowi kultury i generalnemu konserwatorowi zabytków.

Wiceminister: inwestycja oznacza groźbę skreślenia z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO

"Prowadzona inwestycja może być uznana za zagrożenie integralności autentyzmu miejsca światowego dziedzictwa w Toruniu, co w konsekwencji oznacza groźbę wpisu zabytkowego zespołu staromiejskiego na Listę Światowego Dziedzictwa w Zagrożeniu, a następnie jego skreślenie z prestiżowej Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO" - napisał w piśmie do Michała Zaleskiego Jarosław Sellin.

Wiceminister kultury poprosił prezydenta Torunia o rozważenie możliwości obniżenia pawilonów o trzy metry i zmniejszenie ich kubatury. "Patrząc z perspektywy Bulwaru, szczyt pawilonów nie powinien dochodzić do szczytu murów miejskich, lecz co najwyżej do wysokości naturalnej zieleni, która częściowo zasłania te mury. Sprawa dotyczy obu pawilonów. Można rozważyć wkopanie tych pawilonów w głąb ziemi" - argumentował w piśmie Sellin.

Prezydent: minister obliguje mnie do ponownej analizy procesu budowlanego

Prezydent Torunia podjął decyzję o wstrzymaniu prac budowlanych. - Dotarło do mnie pismo pana ministra (...), w którym pan minister obliguje mnie do ponownej dokładnej analizy procesu budowlanego w tym miejscu prowadzonego, sprawdzenia wszystkich dokumentów, które dały podstawę do rozpoczęcia budowy - mówił podczas spotkania z dziennikarzami prezydent Michał Zaleski, relacjonując korespondencję przesłaną przez wiceministra kultury. Mówił, że został on także zobligowany to "sprawdzenia, czy ta inwestycja może być tą, która będzie uznana za zagrożenie dla integralności i autentyzmu miejsca światowego dziedzictwa w Toruniu". - Obliguje mnie też - zwracając uwagę, że są to jego sugestie, a nie żadna decyzja, żadne rozstrzygnięcie - aby również w tej sprawie przedstawić informacje i wyjaśnienia od samego początku procesu inwestycyjnego - mówił samorządowiec. Prezydent Zaleski podkreślił, że inwestycja jest prowadzona zgodnie z prawomocnym pozwoleniem na budowę. Pawilony mają służyć obsłudze ruchu turystycznego i budowane są z udziałem środków europejskich.