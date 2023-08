Top of the Top Sopot Festival 2023. Janusz Panasewicz zapowiada występ Lady Pank

Chcemy w Sopocie zaproponować troszkę inną wersję piosenek, które ludzie znają - tak występ Lady Pank na Top of the Top Sopot Festival 2023 zapowiada wokalista zespołu Janusz Panasewicz. Na antenie TVN24 zdradził, że podczas wydarzenia grupa zagra utwory "powszechnie znane".

Top of the Top Sopot Festival 2023 rozpocznie się 21 sierpnia i potrwa do 24 sierpnia. Jak co roku sopocka publiczność będzie miała okazję bawić się razem z najlepszymi i najpopularniejszymi artystami muzyki rozrywkowej.