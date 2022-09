Przez 10 lat ukrywał się przed policją, miał do odsiadki 14 dni za niepłacenie alimentów

czytaj dalej

To nie są nadzwyczajne zyski. Te zyski są potrzebne po to, żeby firmy dostosowały się do wyższego poziomu cen. Przedsiębiorstwa muszą mieć większy poziom gotówki, by utrzymać normalną działalność - w ten sposób skomentował w TVN24 pomysł wprowadzenia nowego podatku od nadmiarowych zysków Kamil Sobolewski, główny ekonomista Pracodawców RP.