Zmieniają terminy szczepień 60 tysiącom osób, bo kończy się umowa na użyczenie hali

Infolinie się zablokowały, na telefony punktu szczepień w Netto Arenie w ogóle nie można się dodzwonić. Wiele osób jedzie na miejsce, by tam spróbować się czegoś dowiedzieć.

Mają czas do końca czerwca

Pozwoliło na to również skrócenie minimalnego czasu oczekiwania pomiędzy dawkami szczepionek , o czym niedawno poinformował rząd.

"Nikt nie zostanie bez drugiej dawki"

Jak przekazuje Bartkiewicz, do przeprowadzenia tej operacji zatrudniono pięć dodatkowych osób. Czuwają one między innymi pod dwoma numerami telefonów: 509 368 430 i 690 455 048. Jednak ze względu na ogromną ilość osób próbujących się dodzwonić, są one bez przerwy zajęte.