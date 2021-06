Dochodzenie po pożarze czołgów na autostradzie. "Nieumyślne sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym"

Żandarmeria Wojskowa pod nadzorem prokuratury wszczęła dochodzenie po wypadku, do którego doszło w minioną sobotę na autostradzie A6 w Szczecinie. Zderzyły się wtedy dwie lawety przewożące czołgi.

Pułkownik Bartosz Okoniewski, zastępca prokuratora do spraw wojskowych Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, przekazał nam, że w sprawie wypadku z udziałem czołgów na autostradzie A6 w Szczecinie oddział Żandarmerii Wojskowej wszczął dochodzenie o czyn z artykułu 173 paragraf 2 kodeksu. Chodzi o "nieumyślne sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym zagrażającej życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu".

Czołgi w ogniu

Do wypadku na autostradzie A6 w Szczecinie doszło w minioną sobotę przed godziną 12. - Podczas konwoju wojskowego zderzyły się dwie lawety, platformy przewożące czołgi. W wyniku tego dwa czołgi się obsunęły i zapaliły - informowała Ewelina Gryszpan z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.

Płonące maszyny udało się strażakom ugasić już około godziny 12.20 w sobotę. Na tym się jednak nie skończyło. Trzeba było jeszcze zabrać spalone czołgi. Jak się okazało, to również było bardzo trudne zadanie.

- Jak przyjechaliśmy, okazało się, że czołg do połowy gąsienic stał na przyczepie. Nie wiedzieliśmy jak się zachować. To 42 tony, dosyć trudny temat do podjęcia - mówił operator Adam Kotowicz, z firmy MK Dźwigi Szczecin.