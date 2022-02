Uczniowie napisali opowiadania o tolerancji i wydali książkę. "Dyskryminowanie jest straszne"

W książce "Słowa na wolności" znalazło się łącznie 27 opowiadań o dyskryminacji i tolerancji. Wszystkie napisali uczniowie szkół podstawowych, głównie SP nr 7 w Szczecinie. Inicjatorką akcji jest polonistka Żaneta Juszkiewicz. - Pomysł narodził się, gdy wróciliśmy do szkoły, do nauczania stacjonarnego i okazało się że dawne przyjaźnie się rozpadły. Dzieci były zagubione w nowej rzeczywistości. Nie wiedziały, jak sobie z tym poradzić, a ja zawsze powtarzam że najlepszym sposobem są słowa i pisanie - mówi nauczycielka.

Opowiadania o dyskryminacji ze względu na pochodzenie i płeć

- Dyskryminowanie ze względu na narodowość jest według mnie straszne, ponieważ ludzie, którzy uciekają od wojny muszą znaleźć miejsce do życia, jednak nie zawsze im się to udaje - tłumaczy Antoni Kućko, uczeń Szkoły Podstawowej nr 7 w Szczecinie.

Milena również poruszyła temat dyskryminacji ze względu na narodowość. Napisała o Ahmedzie, który próbuje wynająć mieszkanie w Polsce, jednak mu się to nie udaje. Na końcu historii zostaje aresztowany. - Polacy nie chcą wynajmować hoteli czy mieszkań osobom innym narodowości. To jest złe, ludzie powinni być tolerancyjni - mówi Milena Mietlicka.

"Dziewczyny zakładają wąsy, żeby o niepodległość walczyć u boku Piłsudskiego"

- Uczniowie konstruują machinę czasu i przenoszą się do momentu odzyskania przez Polskę niepodległości i tam z kolei dziewczyny zakładają wąsy, żeby o niepodległość walczyć u boku Piłsudskiego. To jest ogromna odwaga i niesamowity pomysł -mówi Żaneta Juszkiewicz.

Każdy z młodych autorów dostał swój egzemplarz "Słów na wolności". W opowiadaniach uczniom pomagali również ich rodzice. - Z synem zastanawialiśmy się nad tym, w jaki sposób zbudować fabułę, żeby była ona wciągająca od początku do końca, budziła zainteresowanie i zachęcała do przeczytania - mówi Paweł Kućko, tata Antka. - Jestem dumny, że mogłem napisać opowiadanie i to na dwa ważne tematy oraz z tego, że mogę ją postawić na półce i powiedzieć, to moja książka - mówi Stanisław Szpalerski. Książka została sfinansowana z miejskiego programu. Nie można jej kupić, ale będzie dostępna w bibliotekach. Uczniowie planują także w przyszłości wystawić kilka sztuk na aukcjach charytatywnych. To już drugi tytuł wydany przez uczniów szkoły podstawowej nr 7. W ubiegłym roku napisali oni książkę z opowiadaniami w czasach pandemii.