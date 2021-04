Podejrzani o znęcanie się nad niepełnosprawnym mężczyzną usłyszeli zarzuty, jeden z nich trafił do aresztu

Prokurator dodała że, grozi za to od sześciu miesięcy do ośmiu lat więzienia.

Jeden z mężczyzn trafił do aresztu

Jak przekazała Macugowska-Kyszka, "prokurator uznał, iż co do jednej osoby wystarczającym środkiem zapobiegawczym dla zapewnienia prawidłowego toku postępowania będzie zastosowanie środka o charakterze izolacyjnym i w związku z tym wydał postanowienie o zastosowaniu wobec tej podejrzanej dozoru policji oraz zakazu kontaktowania się ze współpodejrzanymi oraz pokrzywdzonym".

Co do dwóch pozostałych osób prokurator uznał, że konieczne będzie wystąpienie do sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania.

- W niedzielę sąd rozpoznał wnioski prokuratora i co do jednej osoby uznał, iż wystarczające będzie zastosowanie wolnościowego środka o charakterze dozoru policyjnego. Natomiast co do drugiej osoby zastosował tymczasowy areszt na okres jednego miesiąca – dodała prokurator.