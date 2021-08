Pociągi jechały wprost na siebie, po tym samym torze. Maszyniści zauważyli to w ostatniej chwili

Gdyby nie błyskawiczna reakcja maszynistów dwóch składów poruszających się na trasie Szczecin-Olsztyn, mogło dojść do ogromnej tragedii. Z nieznanego na razie powodu dwa pociągi osobowe znalazły się na tym samym torze, pędząc wprost na siebie.

Dwa pociągi dalekobieżne relacji Szczecin Główny - Olsztyn i Olsztyn - Szczecin Główny pędziły wprost na siebie – przekazała mediom oficer prasowa koszalińskiej policji komisarz Monika Kosiec. Do zdarzenia doszło w czwartek około godz. 11.30. Koszalińska policja informację o zdarzeniu otrzymała od Straży Ochrony Kolei.

– To maszyniści obu składów mieli zauważyć, że pędzą po tych samych torach i zbliżają się do siebie. Udało im się wyhamować składy na wysokości Dunowa w powiecie koszalińskim. Nie doszło do zderzenia i wykolejenia pociągów. Nikomu nic się nie stało – informuje Kosiec.