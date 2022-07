Dziewczynka w oknie życia w Szczecinie. "W pampersie, owinięta tylko w pieluchę"

czytaj dalej

Jarosław Kaczyński w trasie po Polsce. W ten weekend prezes PiS wybrał się do województwa wielkopolskiego, gdzie w sobotę spotkał się między innymi z mieszkańcami Kórnika. Na sali, gdzie prezes przemawiał, obecni byli zwolennicy. Niezadowoleni z polityki rządu stali na zewnątrz, okazując swoją dezaprobatę co do działań PiS i obozu władzy. Szef rządzącej partii musiał wejść na spotkanie tylnymi drzwiami.