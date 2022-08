Kłęby czarnego dymu nad miastem. Pożar na terenie budowy marketu w Świeciu

czytaj dalej

Francuscy intelektualiści i psychiatrzy na łamach dziennika "Le Monde" opublikowali list otwarty, w którym zwracają uwagę, że przymusowe wysiedlenie ukraińskich dzieci do Rosji i ich rusyfikowanie jest częścią projektu Władimira Putina, którego celem jest "wykorzenienie tożsamości i narodu ukraińskiego". To "amputacja przyszłości Ukrainy" - ocenili, apelując do państw Zachodu o silniejsze wsparcie dla Ukrainy i surowsze sankcje na Rosję.