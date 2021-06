"Przywiązał mu do szyi telewizor i wypchnął przez okno". Skazany za zabójstwo w hotelu

44-letni Piotr O. usłyszał wyrok 10 lat więzienia za zabójstwo w jednym ze słupskich hoteli. Według prokuratury mężczyzna pobił Jacka B., później przywiązał mu do szyi telewizor i wypchnął go z okna pokoju na trzecim piętrze.

Wyrok zapadł przed Sądem Okręgowym w Słupsku. Proces z wyłączeniem jawności toczył się od grudnia 2019 roku. Piotr O. był oskarżony o to, że 23 listopada 2018 roku w jednym ze słupskich hoteli pobił Jacka B., przywiązał telewizor kineskopowy kablem zasilającym do jego szyi i wypchnął mężczyznę przez okno pokoju hotelowego na trzecim piętrze. Jacek B. spadł na dziedziniec hotelu, dzień później zmarł w szpitalu. 44-latkowi zarzucono również kradzież samochodu, prowadzenie go po pijanemu oraz wywieranie groźbą wpływu na zeznania świadka.