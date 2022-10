Kot z Dębnicy chciał się dostać do Słupska. Zakradł się do autobusu i ruszył w drogę

Czworonożny futrzak załapał się na kurs do Słupska we wtorek przed godziną 8. Kierowca zorientował się, że ma na pokładzie pasażera na gapę już po odjechaniu z przystanku. Podjął decyzję, że nie wygoni go w szczerym polu - kot wysiadł dopiero na końcu trasy. Kierowca przekazał go w ręce pracowników biura regionalnego.