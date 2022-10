W stodole znaleźli 7,5 tony tytoniu. Trzech mężczyzn przed policją schowało się w garażu i na strychu

Jak podkreśliła policjantka, 28 września w godzinach popołudniowych służby weszły na teren posesji. W stodole ujawnili duże ilości nielegalnego tytoniu oraz maszyny służące do suszenia i krojenia.

7,5 tony tytoniu w stodole

Jak się jednak okazało, to nie wszystko, na co natknęli się mundurowi. - W miejscu, gdzie prawdopodobnie nocowały osoby pracujące przy krojeniu tytoniu, ujawnili po dwa woreczki strunowe z białym proszkiem oraz suszem roślinnym, które zabezpieczono do dalszych badań - poinformowała oficer prasowa.