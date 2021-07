Dachował samochód, podróżowała nim kobieta z trójką dzieci

Poważny wypadek w gminie Resko. Samochód dachował. Troje dzieci jest rannych, dwoje w poważnym stanie do szpitala w Szczecinie zabrał helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Jak informują służby do wypadku doszło tuż po godz. 9 na drodze wojewódzkiej 152 w gminie Resko. Na drodze między Starogardem i Prusimem kierowany przez kobietę samochód marki BMW wypadł z drogi i dachował.

Na łuku drogi

Komisarz Magdalena Rymszewicz z Komendy Powiatowej Policji w Łobzie przekazała, że do wypadku doszło na łuku drogi. Według policjantki dwoje dzieci zostało zabranych przez helikopter LPR do szpitala w Szczecinie. Ich stan jest poważny. Kobietę i trzecie dziecko do szpitala zabrała karetka pogotowia.