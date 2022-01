Skręcił ze złego pasa, tuż przed radiowozem. Miał dwa promile

Nie zastosował się do znaku, niedozwolony manewr wykonał tuż przed radiowozem

- W pewnym momencie kierujący nie zastosował się do znaku poziomego i wykonał manewr skrętu w prawo z pasa ruchu przeznaczonego do jazdy na wprost. Manewr ten wykonał bezpośrednio przed jadącym za nim radiowozem - relacjonuje podkomisarz Anna Balińska z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. Funkcjonariusze postanowili zatrzymać auto, by ukarać kierowcę za popełnione wykroczenie. Wtedy od 30-latka poczuli woń alkoholu.