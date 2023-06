Policjanci torturowali zatrzymanych podczas przesłuchań w komendzie. Sąd wydał wyroki

czytaj dalej

Tunel w Świnoujściu otwarty. Wielu mieszkańców Świnoujścia czekało na to od urodzenia. Teraz nie tylko skróci się drastycznie czas przeprawy do centrum miasta z jego prawobrzeża, ale zapewni oszczędności w budżetach miasta i państwa i przyciągnie nowych inwestorów. Prezydent miasta Janusz Żmurkiewicz mówi, że to „dzieło jego życia” i zapewnia, że w następnych wyborach już nie wystartuje.