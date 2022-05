Niepewna przyszłość dzieci z Ukrainy przebywających w ośrodku w Moryniu. Czy kończy się "boom na pomoc" uchodźcom?

- Boom na pomoc minął. Nikt nie dzwoni, nikt nie przyjeżdża, nikt nie pomaga - ocenia w rozmowie z TVN24 Marek Kolbowicz, współwłaściciel Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowego Szafir w Moryniu, gdzie od 9 marca przebywa w sumie 146 uchodźców z Ukrainy. Ponad 100 z nich to podopieczni domu dziecka dla dzieci z problemami psychicznymi z miasta Hulajpołe na Zaporożu, a reszta to ich opiekunowie i nauczyciele z bliskimi.

Sam deklaruje wiarę w to, że "dobro wraca po dziesięciokroć". Przekonuje o tym tych, którzy przyjęli pod swój dach uchodźców. - Słuchajcie, musimy im pomóc. Noż kurczę, wytrzymajmy to jeszcze, apeluję bardzo mocno. Jeżeli mamy możliwość pomóc, to pomagajmy - podkreśla.