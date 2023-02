8893 osoby wykąpały się w lodowatym Bałtyku. "Mielno jest stolicą morsów"

Mielno, które wspólnie z Centrum Kultury, organizowało zlot, nie biło jednak w tym roku rekordu Guinnessa w liczbie kąpiących się morsów w jednym miejscu, który i tak od 2015 r. należy do tego miasta. Za to podjęło próbę ustanowienia rekordu Polski w jednoczesnym jedzeniu zupy pomidorowej, którą serwowano po kąpieli.

Burmistrz Mielna: Mielno jest stolicą morsów

- Jesteście cudowni, przyjechaliście do nas z różnych stron, nie tylko z Polski, ale i z zagranicy. Są z nami między innymi morsy z Finlandii, Czech, Słowacji, Węgier i Niemiec. Jesteście fantastyczni, jesteście kochani. Bez was te zloty, po prostu, by nie istniały. Jest nas coraz więcej. Jesteśmy drużyną, która spotyka się w Mielnie i chyba nikt nie wątpi, że Mielno jest stolicą morsów, że Mielno to morsy, a morsy to my. Nikt temu nie zaprzeczy - mówiła Roszak-Pezała.