Dostali zgłoszenie, że dyrektorka szkoły może być w pracy nietrzeźwa. Tego dnia badali ją alkomatem dwa razy

Dyrektorka szkoły w Międzyzdrojach (Zachodniopomorskie) miała być w pracy nietrzeźwa. - Na miejsce skierowano patrol policji. Kobieta została przebadana na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Wynik to dwa promile - informuje oficer prasowa policji. Dodaje, że później tego samego dnia dyrektorka prowadziła samochód. Wynik drugiego badania to już ponad dwa promile.

Do zdarzenia doszło w środę w szkole podstawowej w Międzyzdrojach. Informację o tym, że dyrektorka placówki może być w pracy nietrzeźwa policjanci dostali przed godziną 12. Kobieta została przebadana na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu.

- Miała dwa promile. Skierowano wniosek do sądu w związku z popełnieniem wykroczenia z art. 70 par. 2 Kodeksu wykroczeń. Po czynnościach panią zwolniono - przekazała st. post. Katarzyna Jasion, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim.

Jak dodała, tego samego dnia po godzinie 18 kobieta jechała samochodem do swojego miejsca zamieszkania. - Dokonano badania stanu trzeźwości. Wynik to ponad dwa promile w wydychanym powietrzu. Kobiecie za jazdę pod wpływem alkoholu zatrzymano prawo jazdy - mówi Jasion i dodaje, że w tej sprawie toczy się postępowanie karne.

Burmistrz: jeśli zarzuty się potwierdzą, zostanie zawieszona

Do zdarzenia odniósł się burmistrz Międzyzdrojów Mateusz Bobek. Jak mówi, nadal czeka na oficjalne potwierdzenie tych informacji.

- Jeżeli te zarzuty się potwierdzą, to automatycznie pani dyrektor zostanie zawieszona - mówi Bobek. - To jest pierwsza taka sytuacja, jakże dramatyczna dla nas wszystkich. Szczególnie, że jesteśmy za pięć 12, jeśli chodzi o egzaminy i teraz musimy się skupić na tym, żeby te przebiegały w jak najlepszych i najbardziej komfortowych warunkach dla dzieci. To jest nasz priorytet na nadchodzący tydzień - dodaje.