Gdzie wyjechać na majówkę z Torunia i Bydgoszczy? Podpowiadamy pomysły na wycieczki

Kujawy i Pomorze kuszą wieloma atrakcjami. Toruń, Bydgoszcz, Bory Tucholskie, Biskupin, malownicze trasy rowerowe czy miejsca, o których przeciętny turysta nie ma pojęcia - to tylko niektóre z punktów na turystycznej mapie województwa kujawsko-pomorskiego warte odwiedzenia w majówkę.

Majówkowy przegląd rozpoczniemy od najbardziej atrakcyjnych miast województwa kujawsko-pomorskiego, które warto odwiedzić w majówkę. Następnie skupimy się na malowniczych trasach rowerowych, by na sam koniec przybliżyć krótką historię ciekawych miejsc, o których wielu z nas do tej pory mogło nie słyszeć. Zaczynamy!

Majówka 2023. Co warto zobaczyć w Toruniu?

Toruń to prawdziwa architektoniczna perełka. Tu czuć historię. Miasto kojarzy się przede wszystkim z Mikołajem Kopernikiem, gotykiem i piernikami. W sercu gotyckiej starówki znajduje się pomnik najwybitniejszego polskiego astronoma, pod którym turyści robią sobie zdjęcia. Tuż obok znajduje się pomnik osiołka, który jest równie mocno oblegany w sezonie turystycznym.

Będąc na toruńskiej starówce, warto odwiedzić między innymi Dwór Artusa, ratusz oraz takie muzea jak: Dom Kopernika, Muzeum Żywego Piernika, Muzeum Podróżników, Muzeum Etnograficzne czy ogród zoobotaniczny. Z kolei ulica Szeroka to główny trakt Starego Miasta. To właśnie tu znajduje się wiele sklepów, kawiarni i restauracji. Warto choć na chwilę przysiąść w jednym z ogródków i poczuć klimat urokliwej toruńskiej starówki.

Ciekawą propozycją jest również wizyta w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy przy ul. Łokietka - pierwszym i jedynym centrum nauki na Kujawach i Pomorzu. Z kolei w niedalekim sąsiedztwie Torunia, w oddalonej o kilkanaście kilometrów Wielkiej Nieszawce znajduje się Olenderski Park Etnograficzny - pierwszy w Polsce skansen poświęcony osadnictwu olenderskiemu, rozwijającemu się od XVI w. Dojechać tam można samochodem jak i rowerem. Dojazd zajmuje około 30 minut.

Majówka 2023. Atrakcje w Bydgoszczy

Bydgoszcz to największe miasto województwa kujawsko-pomorskiego i jednocześnie jego stolica z wieloma atrakcjami turystycznymi. "Chlubą współczesnej Bydgoszczy jest doskonale zachowany układ urbanistyczny odzwierciedlający proces przekształcania się niedużego miasta w znaczący ośrodek przemysłu i handlu wraz z ogromnym, zróżnicowanym zespołem mieszczańskiej zabudowy z drugiej połowy XIX i początku XX w. określającej specyficzny charakter miasta" - czytamy na oficjalnej stronie internetowej Bydgoszczy.

Co poza tym? Nie można oczywiście zapomnieć o jednej z głównych atrakcji Bydgoszczy - Wyspie Młyńskiej, zielonej enklawie w sercu miasta. To właśnie tu znajdują się między innymi zabytkowe stare spichlerze z XVIII i XIX w., Młyny Rohtera, bydgoska przystań, śluza miejska czy tak zwana Wenecja Bydgoska - malowniczy zespół kamienic zbudowanych nad rzeką Młynówką, będący jedną z głównych atrakcji wyspy. Do wielu turystycznych atrakcji centrum Bydgoszczy należy również dodać wyremontowane niedawno bulwary nad Brdą jako idealne miejsce na spacery czy rowerowe przejażdżki.

Na tym jednak nie koniec, ponieważ oprócz Wyspy Młyńskiej, chwili wytchnienia w Bydgoszczy można poszukać w oddalonym zaledwie o 5 km od centrum Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku - Myślęcinek. To jeden z największych kompleksów rekreacyjnych w Polsce, gdzie znajduje się ogród zoologiczny. Na obszarze całorocznego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego działa ścianka wspinaczkowa, wypożyczalnia rowerów, rolek oraz deskorolek. Są boiska do piłki nożnej, siatkowej oraz koszykowej, a także korty tenisowe. Ponadto w Myślęcinku znajduje się jeden z najlepszych w Polsce torów do ekstremalnych zjazdów rowerowych, a także pole golfowe okrzyknięte najpiękniej położonym obiektem do gry w golfa w Polsce.

W Bydgoszczy znajduje się również sporo muzeów. Będąc w mieście warto choćby odwiedzić Muzeum Wojsk Lądowych, Muzeum Farmacji, Muzeum Mydła i Historii Brudu czy Muzeum Kanału Bydgoskiego. Nie brakuje też zabytkowych kościołów jak na przykład katedry św. św. Marcina i Mikołaja z 1466 r. czy Bazyliki Mniejszej pw. św. Wincentego à Paulo, która jest jednym z najciekawszych w Polsce przykładów nawiązania do Panteonu w Rzymie.

Szukającym urokliwego miejsca na spacer lub malowniczych plenerów do zdjęć polecamy wypad za miasto. Zaledwie kilka kilometrów od Bydgoszczy znajduje się prawdziwa perła architektoniczna. To zespół pałacowo-parkowy w Ostromecku. Składa się z pałacu klasycystycznego, w którym mieści się hotel i restauracja oraz Pałacu Starego z XVIII wieku, w którym znajduje się cenna Kolekcja Fortepianów i Pianin ze zbiorów Andrzeja Szwalbego.

Majówka 2023. Pałuki - Biskupin, Wenecja, Gąsawa

Muzeum Archeologiczne w Biskupinie jest jednym z największych i najbardziej rozpoznawalnych rezerwatów archeologicznych w Europie. Na jego terenie znajdują się bogate ślady osadnictwa od epoki kamienia aż po wczesne średniowiecze, w tym pozostałości osady obronnej z późnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza, które z racji wyjątkowo dobrego stanu zachowania drewnianych konstrukcji jeszcze w latach 30. XX wieku zostały nazwane „Polskimi Pompejami”. Tegoroczna majówka zapowiada się w Biskupinie niezwykle ciekawie. Przygotowano wiele atrakcji. Wszystko rozpocznie się już 29 kwietnia i potrwa do 3 maja. Szczegółowy program dostępny TUTAJ.

W pobliskiej Wenecji, oddalonej o 3 kilometry od Biskupina, są ruiny zamku, a tuż obok znajduje się Muzeum Kolejki Wąskotorowej, gdzie można zobaczyć miniatury kolejek, które kiedyś kursowały. Część z nich jest cały czas aktywna, dlatego też chętni, którzy są spragnieni przejażdżki kolejką wąskotorową, mogą się nią przejechać. Z kolei w położonej nieopodal Gąsawie warto zobaczyć zabytkowy, drewniany kościół z XVII w. oraz pomnik Leszka Białego, którego zamordowano podczas zjazdu książąt w 1227 roku.

Majówka 2023. Bory Tucholskie

Bory Tucholskie leżą na granicy województwa kujawsko-pomorskiego i pomorskiego. Stolicą Borów Tucholskich jest Tuchola. Będąc w Tucholi warto odwiedzić Chojnice oraz Czersk. Bory Tucholskie mają bardzo wiele do zaoferowania, jeśli chodzi o walory przyrodnicze. To doskonałe miejsce na wypoczynek na łonie natury.

Będąc w Borach Tucholskich, warto odwiedzić położoną na Kaszubach malutką wieś Wdzydze Tucholskie czy Wdzydze Kiszewskie. Około 6 kilometrów od Chojnic znajdują się natomiast położone nad Jeziorem Charzykowskim Charzykowy, gdzie można aktywnie spędzić czas.

Z ciekawszych zabytków historycznych znajdujących się w Borach Tucholskich na pewno warto zobaczyć akwedukt w Fojutowie czy rezerwat archeologiczny „Kręgi Kamienne” w Odrach – rezerwat, największe w Polsce skupisko kręgów kamiennych. Jeśli chodzi o atrakcje przyrodnicze, to należy wymienić Park Narodowy Bory Tucholskie, Tucholski Park Krajobrazowy oraz Wdecki Park Krajobrazowy i Zaborski Park Krajobrazowy. Oprócz tego Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie i Rezerwat cisów staropolskich im. Leona Wyczółkowskiego we Wierzchlesie.

Majówka 2023. Kujawy - Kruszwica, Inowrocław

Inowrocław to jedno z większych miast województwa kujawsko-pomorskiego położone nad rzeką Noteć. Wizytówką miasta jest uzdrowiskowy 85-hektarowy park solankowy, w którym znajdują się kolorowe dywany kwiatowe. W zachodniej części parku jest tężnia solankowa o kształcie dwóch połączonych wieloboków.

Kruszwica to obok Inowrocławia kolejne z miast warte odwiedzenia na Kujawach. Na zwiedzenie tego położonego nad Jeziorem Gopło miasta w zupełności powinien nam wystarczyć jeden dzień. Co zatem warto zobaczyć? Przede wszystkim ruiny późnogotyckiego zamku z pozostałą Mysią Wieżą, basztą o wysokości 32 metrów, z której rozpościera się widok na miasto i j ezioro Gopło, kolegiatę św. Piotra i Pawła z 1120–1140 roku oraz Stare Miasto.

Majówka 2023. Grudziądz, Chełmno, Golub-Dobrzyń

Grudziądz podobnie jak Toruń i Bydgoszcz jest położony nad Wisłą. To miasto z średniowiecznym układem urbanistycznym starówki, murami miejskim z XIV i XV wieku, zespołem średniowiecznym spichrzów, cytadelą czy wieloma budowlami sakralnymi.

O wiele mniejszym miastem województwa kujawsko-pomorskiego, ale równie atrakcyjnym i bogatym pod względem historycznym jest Chełmno. To miasto jest nazywane miastem zakochanym. W chełmińskiej Farze znajdują się bowiem relikwie św. Walentego. Ponadto Chełmno to miasto z dobrze zachowanym układem urbanistycznym pochodzącym z XIII wieku. W mieście zachowało się kilka kościołów gotyckich oraz kamienic.

W Golubiu-Dobrzyniu znajduje się zamek krzyżacki z XIII i XIV wieku, który został wzniesiony na wzgórzu górującym nad miastem. Zamek jest dostępny do zwiedzania dla turystów. Można zwiedzić dziedziniec, piwnice, muzeum etnograficzne, izbę tortur, loch głodowy, końskie schody, celę pokutniczą, dormitorium, refektarz, kaplicę, salę szpitalną oraz kapitularz.

Majówka 2023. Kujawsko-Pomorskie - trasy rowerowe

Trasa rowerowa Bydgoszcz - Koronowo to trasa, która jest poprowadzona po linii dawnej kolejki wąskotorowej, a jedną z głównych atrakcji jest wysoki most nad Brdą w Okolu pod Koronowem. Trasa liczy niecałe 18 kilometrów - 75 proc. asfalt, 25 proc. szuter.

Trasa rowerowa z Torunia do Unisławia podobnie jak trasa Bydgoszcz - Koronowo jest wydzielona na dawnym szlaku kolejowym. Jak informuje serwis szlakiprzygody.pl, trasa poprowadzona w początkowym odcinku równolegle do drogi wojewódzkiej nr 553. Na wysokości miejscowości Świerczynek odbija w lewo i dalej prowadzi trasą linii kolejowej aż do Raciniewa, gdzie dociera do drogi wojewódzkiej nr 551. Trasa liczy 22 kilometry, a na jej pokonanie potrzeba do 4 godzin.

Z Torunia do Bydgoszczy również można pojechać rowerem. Prowadzi ścieżka rowerowa z Torunia przez Zamek Bierzgłowski, Unisław i Ostromecko. Po drodze czekają na nas liczne atrakcje, w tym między innymi punkty widokowe. Trasa liczy około 60 kilometrów.

Przez województwo kujawsko-pomorskie, po obu stronach Wisły, wzdłuż jej biegu, wytyczono Wiślaną Trasę Rowerową. Trasa łączy największe miasta województwa: Włocławek, Toruń, Bydgoszcz, Świecie, Chełmno i Grudziądz. "Wraz z połączeniami kolejowymi między tymi miastami, tworzy ona liczne możliwości wytyczania tras w formie pętli" - informuje portal szlakiprzygody.pl.

Majówka 2023. Ciekawe miejsca Kujaw i Pomorza

Pływające wyspy to rezerwat położony w Borach Tucholskich. Ochroną objęte są leżące obok siebie, cztery niewielkie zagłębienia wytopiskowe. Trzy z nich to dystroficzne (kwaśne, skąpożywne) jeziorka o zarastającym lustrze wody. Czwarte z zagłębień całkowicie pozbawione jest otwartego lustra wody, na całej powierzchni porośnięte drzewostanem sosnowym. "Najbardziej malownicze jeziorko zostało udostępnione dla zwiedzających. W tym celu wybudowano kładkę drewnianą, co pozwala na dotarcie do tafli wody, obserwację roślin chronionych oraz prześledzenie procesu zarastania i sukcesji roślin. Na ścieżce prowadzącej do jeziorka znajdują się tablice informacyjne. Można tu dotrzeć pieszo lub rowerem, najlepiej od Woziwody. Dojazd samochodem możliwy drogami: Woziwoda - Rytel lub Woziwoda - Zapędowo na wysokość rezerwatu, po czym po pozostawieniu samochodu na miejscu postojowym przy drodze, dojść należy pieszo" - informuje na stronie internetowej Nadleśnictwo Woziwoda.

Jaskinia "Bajka" w Gądeczu, około 20 kilometrów od Bydgoszczy, to jedyna w województwie kujawsko-pomorskim jaskinia. Ma 19 metrów głębokości.

Kujawsko-Pomorskie "Himalaje" to potocznie określany pas wzniesień zwanych “Górami Obkaskimi” położony niedaleko Kamienia Krajeńskiego w powiecie sępoleńskim. To właśnie tu znajduje się "Czarna Góra" (188,8 m n.p.m.) najwyższe wzniesienie województwa kujawsko-pomorskiego i zarazem najniższy z 16 szczytów korony Polski.

Diabelski Kamień to sporych rozmiarów głaz narzutowy. Ma w obwodzie 24,5 m, 8,8 m szerokości i 3,8 m wysokości. Znajduje się w pobliżu przystanku kolejowego w Leosi przy południowej granicy Wdeckiego Parku Krajobrazowego.

