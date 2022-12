Dzieci wybiegały na jezdnię. Zamurowali więc drzwi do kamienicy

czytaj dalej

Czy święta będą białe? W miesiącach poprzedzających Boże Narodzenie często zadajemy sobie to pytanie. W tym roku synoptycy na Gwiazdkę zapowiadają ocieplenie w takiej skali, że o malowniczych zimowych krajobrazach nie ma co marzyć. Przy okazji okazuje się, że "białe święta" w Polsce to rodzaj mitu. Dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) pokazują, że gruba pokrywa śnieżna jest w tym okresie w naszym kraju rzadkością. Na ich podstawie prześledziliśmy, ile śniegu było na święta w Polsce w ostatnim półwieczu.