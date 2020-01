Do miejskiego żłobka w Koszalinie dostaną się tylko szczepione dzieci

"Dyskryminacja społeczeństwa" kontra "dobro dzieci najważniejsze"

Radny Andrzej Jakubowski (PiS) chciał wycofania projektu uchwały z porządku obrad i przekazania go do konsultacji społecznych. Wniosek formalny nie uzyskał jednak większości w głosowaniu. Podobnie jak kolejny zgłoszony przez Jakubowskiego w toku dyskusji nad statutem, w którym domagał się wykreślenia z projektu punktu o wprowadzeniu obowiązkowego kryterium szczepień.

- Nie mówimy o tym, czy szczepić, czy nie szczepić. My mówimy o kryteriach przyjęcia do żłobka. My dyskryminujemy społeczeństwo. (…) My ograniczamy wolność. (…) A przecież nasze dzieci spotykają się nie tylko w żłobku, ale też w kinie, w autobusie – mówił radny Jakubowski.