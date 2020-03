List do premiera. "Proszę o pilną interwencję w zakresie wsparcia dla przedsiębiorców"

Uprzejmie proszę o pilną interwencję w zakresie wsparcia dla przedsiębiorców, aby bez konieczności zamykania dotychczasowej działalności byli w stanie przetrwać ten szczególnie trudny czas - apeluje do premiera Mateusza Morawieckiego prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz. On sam wprowadza z kolei ulgi dla miejscowych firm.

W związku z zagrożeniem epidemicznym o północy z soboty na dzielę przywrócono pełną kontrolę na przejściach granicznych. Jak zadecydowały władze, do kraju wpuszczani są tylko Polacy, większość cudzoziemców nie może przekroczyć polskich granic.

Dodatkowo decyzją władz miasta od 1 kwietnia do odwołania dzierżawcy na świnoujskim Targowisku Miejskim "Zielony Rynek pod Zegarem" przy ulicy Kołłątaja do odwołania będą mieli o 50 procent obniżoną stawkę dzierżawy za stoiska, a osoby prowadzące działalność handlową wzdłuż ulicy Wojska Polskiego na terenach należących do Świnoujścia zostaną zwolnieni z opłaty dzierżawy.