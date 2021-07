"Jacht wykonywał dziwne manewry, na pokładzie była roztrzęsiona kobieta". Jej ojciec wypadł za burtę

Zauważyli, że jacht wykonuje dziwne manewry. Kiedy ratownicy podpłynęli, zobaczyli na pokładzie roztrzęsioną kobietę. - Jak się okazało, wcześniej płynął razem z kobietą jej ojciec. Według jej relacji mężczyzna został uderzony bomem jednostki, w wyniku tego stracił przytomność i wpadł do wody - opisuje rzecznik SAR. Mężczyzny nie udało się odnaleźć.

Zgłoszenie o "jachcie wykonującym dziwne manewry" ratownicy otrzymali we wtorek o godzinie 14.30 z lokalnego bosmanatu portu w Kołobrzegu (Zachodniopomorskie). Oprócz niezrozumiałych manewrów, jednostka nie reagowała również na sygnały wzywania drogą radiową. - Coś bosmanowi instynktownie nie pasowało w zachowaniu tej jednostki. Zadysponowaliśmy do sprawdzenia tej sytuacji ratowników z Brzegowej Stacji Ratowniczej w Kołobrzegu, którzy po dotarciu do jachtu stwierdzili, że znajduje się na nim roztrzęsiona kobieta - mówi Rafał Goeck, rzecznik Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni.