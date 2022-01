34-latek z zarzutem zabójstwa matki. 15 lat temu był podejrzany o inne zabójstwo

Prokurator przedstawił Kamilowi K. również zarzut dokonania - w okresie od 17 do 19 stycznia, bezpośrednio po zabójstwie, przy użyciu noża - znieważenia zwłok.

34-latek przyznał się do zarzucanych mu czynów. Grozi mu dożywocie. Prokurator skierował do Sądu Rejonowego w Kętrzynie wniosek o tymczasowe aresztowanie 34-latka.

Był już podejrzany o zabójstwo

- W 2007 roku prowadzone było postępowanie o zabójstwo wobec tego mężczyzny. Skończyło się wnioskiem do sądu o umorzenie postepowania i internację, gdyż, jak stwierdzili biegli, był osobą niepoczytalną - przekazał prokurator.

Dodał, że sąd uwzględnił wniosek. - Mężczyzna ten przebywał w szpitalu psychiatrycznym do 2020 roku. Kiedy biegli stwierdzili, że nie stanowi on niebezpieczeństwa pod warunkiem dalszego leczenia, Sąd Okręgowy w Sieradzu go wypuścił - przekazał Stodolny.