Z szyn wypadł wózek, kanał i statki od niedzieli zablokowane. "Nie było tu nigdy takiego wypadku"

Od niedzieli 2 maja pan Roman Walawski, który spędzał urlop z rodziną na barce "Ania", jest z bliskimi uwięziony w Kanale Elbląsko-Ostródzkim. – Poczuliśmy małe szarpnięcie. Nikomu nic się nie stało. Jednak to zniszczyło nasze plany. Od dwóch dni powinniśmy być na Jezioraku, a jesteśmy uwięzieni w kanale – martwi się Walawski.

I nic nie zapowiada, że to się szybko zmieni. Jedna z atrakcji turystycznych Warmii i Mazur i unikalna na skalę światową budowla hydrotechniczna jest sparaliżowana, bo z szyn wypadł wózek, na którym ciągnięty był stateczek pasażerski. Konieczne było spuszczenie wody z pochylni, a załogi jednostek, które były wtedy w kanale, zostały ewakuowane na ląd.

Kanał Elbląski jest zamknięty do odwołania

Kanał Elbląski jest zamknięty do odwołania TVN24

- Do tej pory nie było tu takiego wypadku. To precedensowa historia – ocenia wodniak Piotr Salecki. Podejrzewa on, że przyczyny, które wciąż nie zostały ustalone, mogą być bardzo zwyczajne, jak gałąź czy kamień, który spowodował wyskoczenie koła z szyn.