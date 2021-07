12 oskarżonych, 127 zarzutów prokuratury. Przed sądem stanie "Bąbel" i jego adwokat

Tomasz Sz., ps. Bąbel, został oskarżony o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą handlującą narkotykami. Według ustaleń śledczych, grupa miała brutalnie rozprawiać się z konkurencją, ale też ze zwykłymi obywatelami, którzy w codziennym życiu "narazili się" jej liderowi. Przed sądem stanie również 10 osób, które miały być członkami grupy oraz adwokat, który bronił "Bąbla" i miał - jak dowodzi prokuratura - utrudniać postępowanie.

Akt oskarżenia w tej sprawie trafił do Sądu Okręgowego w Szczecinie. "Prokurator zarzucił 12 oskarżonym popełnienie łącznie 127 przestępstw przeciwko życiu, zdrowiu, mieniu oraz przestępstw narkotykowych. W wyniku przestępczego procederu, którym kierował Tomasz Sz. wprowadzono do obrotu co najmniej 120 kg marihuany i amfetaminy oraz co najmniej 500 tabletek ekstazy" - przekazało biuro prasowe Prokuratury Krajowej.

Oskarżonym grozi do 15 lat więzienia.

Obrońca "Bąbla", Jacek S. odpowie z kolei za utrudnianie postępowania karnego. Prokuratura podała, że mecenas miał przyjąć od podejrzanego korespondencję do innych członków grupy, w której "Bąbel" wydał instrukcje dotyczące tego, jak mają składać zeznania, a także jak postąpić z jego majątkiem, żeby go nie stracił. Adwokat - jak dowodzą śledczy - miał te listy wysłać pocztą do wskazanych adresatów i pomóc tym samym swojemu klientowi w uniknięciu odpowiedzialności karnej.

Z informacji przekazanych przez prokuraturę wynika, że Tomasz Sz., ps. Bąbel, założył gang i kierował nim w latach 2015-2019. Jego działalność skupiać miała się na terenie Kamienia Pomorskiego i okolicznych miejscowości. Według śledczych narkotyki, którymi handlowali członkowie grupy trafiać miały między innymi do osób małoletnich. "Funkcjonowanie grupy jest przedmiotem wielowątkowego śledztwa, które swoim zakresem obejmuje działalność co najmniej czterech zorganizowanych grup przestępczych działających m.in. w Szczecinie oraz w innych miejscowościach na terenie województwa zachodniopomorskiego, w tym Kamieniu Pomorskim, ale również Szwecji i Norwegii. Grupy ścierały się w konkurencyjnej walce o wpływy i zyski, w tym pochodzące z tytułu handlu narkotykami" - informuje Prokuratura Krajowa w swoim komunikacie.

Prokuratura przypomniała, że w wyniku eskalacji konfliktu grup przestępczych dochodziło do "tragicznych w skutkach zdarzeń". Były to m.in. pobicia osób zamieszanych w handel narkotykami skutkujące złamaniem kości twarzoczaszki i innymi obrażeniami, czy spalenie samochodu ciężarowego o wartości 100 tysięcy złotych. "Ofiarami sprawców były nie tylko osoby związane ze światem przestępczym, ale również zwykli obywatele, którzy w codziennym życiu 'narazili się; liderowi tej grupy lub jego rodzinie. W toku postępowania prokurator ustalił, że Tomasz Sz. posiadał własne 'bojówki', które na jego polecenie stosowały przemoc" - podała PK. Akt oskarżenia przeciwko 12 osobom do sądu skierował Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie.

