Zaginął 17-letni Szymon Szczerbowski. "Ślad się urwał, a syn jakby się rozpłynął w powietrzu"

Ze strony Prawa i Sprawiedliwości płyną sygnały o zamiarach przesunięcia wyborów samorządowych. Komentując te doniesienia, prezydent Andrzej Duda zaznaczył, że jest to dla niego temat "wyłącznie medialny" i nikt nie zgłosił się do niego w tej sprawie. Powiedział jednak, że zbieżne terminy wyborów samorządowych i parlamentarnych to "sytuacja dość trudna".