Tragiczny wypadek z udziałem trzech pojazdów. Nie żyje pasażerka skutera

Do zdarzenia doszło na drodze krajowej 26 pomiędzy miejscowościami Chojna i Trzcińsko-Zdrój. Służby otrzymały informacje o zderzeniu dwóch samochodów i skutera.

Policja: zjechał na przeciwległy pas, zderzył się ze skuterem i busem

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący osobowym renault nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, stracił panowanie nad samochodem, po czym zjechał na przeciwległy pas, gdzie doszło do zderzenia ze skuterem, a następnie z busem. Niestety, w wyniku tego zdarzenia, pasażerka motocykla poniosła śmierć na miejscu, natomiast kierujący jednośladem został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala - poinformował nas oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Gryfinie, mł. asp. Jakub Kuźmowicz. Dodał: - Poszkodowany został też kierujący samochodem osobowym, droga jest obecnie całkowicie zablokowana, policja wprowadziła objazdy. Utrudnienia na drodze krajowej 26 mogą potrwać kilka godzin.