16-latek raniony nożem podczas szamotaniny. Zatrzymano pijanego 21-latka

Policja w Gdyni wyjaśnia okoliczności, w których ranny został 16-latek. Do zdarzenia doszło w piątek około 21.30 na ulicy Morskiej. Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że między 16-latkiem a 21-latkiem doszło do szamotaniny. W jej trakcie młodszy z mężczyzn został ugodzony nożem. Pokrzywdzony z obrażeniami ciała trafił do szpitala.