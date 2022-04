Zginęło dwóch żeglarzy, jeden wciąż jest zaginiony. Śledztwo w sprawie przewrócenia jachtu

– Prokuratura Rejonowa w Gdyni wszczęła śledztwo w sprawie przestępstwa z artykułu 177 paragraf 2 kodeksu karnego, czyli w sprawie nieumyślnego spowodowania wypadku w ruchu wodnym, w wyniku którego śmierć poniosły dwie osoby – przekazał nam Mariusz Duszyński z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. Grozi za to do 8 lat więzienia.

Ćwiczyli do regat

Kluska w rozmowie z TVN24 zaznaczył, że to młodzi ludzie przygotowujący się do zawodów regatowych. - Byli ubrani w środki asekuracyjne, ochronne. Z informacji od sternika, który przebywa w szpitalu mamy informację, że do wypadku doszło około godziny 12. Z niewiadomych przyczyn informacja do SAR została przekazana dopiero od właściciela jednostki, który samodzielnie wyruszył zaniepokojony na poszukiwania. To on znalazł i podjął z wody jedną osobę. Drugą osobę podjęli ratownicy SAR, śmigłowiec Marynarki Wojennej ją znalazł - mówił.