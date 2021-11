Zakradł się na strych i nożem zabił właściciela domu. W sądzie płakał i przepraszał. "To wszystko wódka zrobiła"

czytaj dalej

Psycholog społeczny, profesor Michał Bilewicz z Uniwersytetu Warszawskiego, przeprowadził badania dotyczące zależności między orientacją polityczną a stosunkiem do szczepień. Wskazywał, że "to nie jest takie proste, że osoby prawicowe nie chcą się szczepić, a osoby lewicowe chcą". Zwracał uwagę, że "są państwa, w których to właśnie w środowiskach liberalnych, lewicowych, kontrkulturowych dominuje niechęć do szczepień".