Wyłączył lodówki i zamrażarkę, zwolnił pracownicę. Po 28 latach pan Florian zamknie osiedlowy sklep

Florian Wojciechowski, właściciel osiedlowego sklepu w Gdańsku wyłączył pięć lodówek i zamrażarkę i zwolnił jedną z pracownic. Jak mówi, to wdrożenie programu oszczędnościowego. Jednak wysokie ceny energii prawdopodobnie wpłyną na to, że swój biznes będzie musiał - po 28 latach działalności - zamknąć. - Bez włączonych lodówek nie da się prowadzić sklepu spożywczego - podkreśla przedsiębiorca.

Jak mówi, od tamtego czasu wprowadził duże oszczędności, wiele zmienił w funkcjonowaniu sklepu, ale wszystko wskazuje na to, że mimo tego - wraz z końcem roku - będzie musiał go zamknąć.

"Wdrożyliśmy program oszczędnościowy". Wyłączył lodówki i zamrażarkę

- Po otrzymaniu tych wysokich rachunków powyżej ośmiu tysięcy, wdrożyliśmy program oszczędnościowy. Zostaliśmy zmuszeni do wyłączenia jak największej części odbiorników elektrycznych, czyli pięciu lodówek i zamrażarki. To faktycznie przyniosło oszczędności, ale w zużyciu energii. Cena kilowatogodziny nadal pozostała ta sama. Nadal jest to 2,89 za jedną kilowatogodzinę. W ubiegłym roku było to 78 groszy - mówi Wojciechowski.