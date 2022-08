Wykluły się jedne z najrzadszych ptaków na świecie

Atrakcyjny wygląd szpaka balijskiego oraz jego niezwykłe umiejętności naśladowania dźwięków i śpiewu sprawiły, że stał się pożądanym celem kłusowników. To z kolei przyczyniło się do drastycznego spadku liczebności tego gatunku. Jego hodowlę zachowawczą prowadzą ogrody zoologiczne na całym świecie. Do grona szczęśliwców, którym udało się rozmnożyć ten gatunek, należy gdański ogród.

9 sierpnia gdański ogród zoologiczny w swoich social mediach pochwalił się radosną nowiną. Na świat przyszła para piskląt szpaków balijskich. To już drugie potomstwo, którego doczekano się w Gdańsku. Młode samiczki, które wykluły się w zeszłym roku, już niedługo pojadą do ogrodu w Kolonii.

Na świat przyszła para piskląt szpaków balijskich. To już drugie potomstwo, którego doczekano się w Gdańsku. Młode samiczki, które wykluły się w zeszłym roku, już niedługo pojadą do ZOO w Kolonii.

Stado szpaków balijskich w Gdańsku powiększyło się Na świat przyszła para piskląt szpaków balijskich. To już drugie potomstwo, którego doczekano się w Gdańsku. Młode samiczki, które wykluły się w zeszłym roku, już niedługo pojadą do ZOO w Kolonii. Gdański Ogród Zoologiczny

Niczym białe kruki

- Wszelkie przychówki szpaków balijskich w hodowlach zamkniętych mają wpływ na to, jak przedstawia się stan dzikiej populacji. Wynika to z faktu, że ratowanie znikającego gatunku polega na wypuszczaniu na wolność osobników hodowlanych, które w przyszłości utworzą pary lęgowe zarówno na wyspie Bali, jak i w innych obszarach, gdzie trwają próby introdukowania gatunku - przy okazji pierwszego przychówku szpaków mówiła Izabela Krause, zastępca dyrektora ds. hodowlanych ZOO Gdańsk.

To, czy małe szpaki wyklute w Gdańsku będą żyć na wolności, czy też trafią do innego ogrodu zoologicznego, nie jest zależne od decyzji macierzystego ZOO. Każdy cenny, zagrożony wyginięciem gatunek zwierząt mieszkających w ogrodach zoologicznych ma swojego koordynatora, czyli osobę, która posiada wszelkie dane na temat liczby oraz struktury wiekowej i płciowej konkretnych okazów w poszczególnych placówkach. To właśnie koordynator podejmuje decyzję, czy dany osobnik może być przekazany do innego ogrodu celem reprodukcji lub do reintrodukcji w naturze. Koordynatorem szpaka balijskiego jest jeden z pracowników zoo w Kolonii.