Salon sukien ślubnych się zamknął, panny młode zostały na lodzie. Urząd skarbowy próbował zlicytować suknie

Jedną z sukien nabył pan Maciej Konopacki. - To sukienka dla mojej siostry. Konkretny model, rozmiar pasujący, tylko nie zdążyła jej kupić. Chciała ją kupić, ale salon splajtował, nie zdążyła. Byłem na oględzinach, stan fizyczny jest dobry - powiedział nam. Przyznał, że to dla niego pierwsza taka licytacja w życiu.

Salon sukien ślubnych zamknięty "w następstwie sytuacji geopolitycznej"

Przypomnijmy - chodzi o historię poszkodowanych kobiet, które zamówiły i wpłaciły zadatek na suknie ślubne z salonu, który nagle ogłosił upadłość . Urząd skarbowy oficjalnie nie potwierdził, że to suknie ze zlikwidowanego nagle gdańskiego salonu. Wskazuje na to jednak adres oraz imię i nazwisko podatnika, wymienione w obwieszczeniu o licytacji ruchomości.

"Jestem zmuszona poinformować, że salon nie będzie w stanie zrealizować podpisanej z Panią umowy. Jeśli sytuacja finansowa ulegnie poprawie, powrót do realizacji umowy będzie dla mnie priorytetem. Jest mi niewymownie przykro z powodu tego co się stało. Szczerze przepraszam i żałuję, że stawiam Panią w tak niekomfortowej sytuacji, jednakże okoliczności, które do niej doprowadziły, nie są spowodowane przez mnie" - miała napisać w mailach do klientek.